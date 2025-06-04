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Царьград

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Два человека "втянут в Третью мировую": Экс-советник президента США назвал обе фамилии

Два человека "втянут в Третью мировую": Экс-советник президента США назвал обе фамилии

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский пытаются ввлечь Штаты в войну с Россией, что может привести к Третьей мировой войне.

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