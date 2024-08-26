Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что на ближайшем заседании будет рассмотрен ряд эпизодом из матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).
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