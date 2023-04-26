Политика как она есть

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  • Евгений Луговцев
    Ну и рожа. Это остатки и и пра пра пра пра...внучки сожженных в средние века ведьм.Линн Трейси, посо...
  • valeriy
    а это не она в фильме "Последний богатырь" оркшу играла, очень похожа)))Линн Трейси, посо...
  • Мария Беликова
    Пугало. Пиндосы специально её откопали, чтобы пугать русских. Видно, долго искали такого крокодила!Линн Трейси, посо...

Жозеп Боррель: "Что-то меня Тайвань беспокоит"...

Жозеп Боррель: "Что-то меня Тайвань беспокоит"...

Интересно, в Брюсселе есть человек, который мог бы напомнить старику Боррелю, что он всё ещё главный дипломат Евросоюза, а не его Министр обороны, не генсек НАТО и не председатель Объединенного комитета начальников штабов США? Ведь с высоких трибун этот человек призывает к войне на Украине до последнего украинца, он вещает оттуда о том, что "Россия должна быть побеждена на поле боя" и это всё тот же человек, который выделяет на вооружение нацистской украинской армии деньги из "Европейского фонда мира" со словами: "Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины".

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