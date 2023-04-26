Жозеп Боррель: "Что-то меня Тайвань беспокоит"...

Интересно, в Брюсселе есть человек, который мог бы напомнить старику Боррелю, что он всё ещё главный дипломат Евросоюза, а не его Министр обороны, не генсек НАТО и не председатель Объединенного комитета начальников штабов США? Ведь с высоких трибун этот человек призывает к войне на Украине до последнего украинца, он вещает оттуда о том, что "Россия должна быть побеждена на поле боя" и это всё тот же человек, который выделяет на вооружение нацистской украинской армии деньги из "Европейского фонда мира" со словами: "Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины".