Когда собственные мечты выдаются за факты - виагра и армия

МИД назвал слова спецпредставителя ООН о российской армии выходящими за грань разумного Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД назвал слова спецпредставителя ООН о российской армии выходящими за грань разумного Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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