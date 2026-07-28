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Легионер «Балтики» назвал европейского топ-тренера, на которого похож Талалаев: «Они одинаковые»

Легионер «Балтики» назвал европейского топ-тренера, на которого похож Талалаев: «Они одинаковые»

Защитник «Балтики» Фахд Муфи заявил, что главный тренер команды Андрей Талалаев по своему характеру похож с Дженнаро Гаттузо, который в настоящее время руководит «Лацио», а ранее возглавлял сборную Италии, «Хайдук», «Марсель», «Валенсию», «Наполи» и «Милан».

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