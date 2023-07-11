Оскорбление мужского начала или норма? О дружбе между мужчиной и женщиной

Дмитрий Яковлев

Хочу задать вопрос тем женщинам , которые утверждают-"Дружба между мужчиной и женщиной ВОЗМОЖНА!".. Представьте-у вашего мужа/любовника ЕСТЬ...подруга-"Мы с ней просто друзья!". Вы..ну , предположим , на базу отдыха на выходные или в гости с ночёвкой ( помочь шкаф передвинуть) и т.д. отпустите его спокойно..?