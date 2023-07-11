В том, существует ли мужская дружба, сомневаться не принятно. Более того, эта область человеческих отношений воспета с восторгом, близким к гомоэротизму.
Оскорбление мужского начала или норма? О дружбе между мужчиной и женщиной
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Эх деревенщина...
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13 час.
МГ
Маша Глага
)))
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11 час.
Дмитрий Яковлев
Хочу задать вопрос тем женщинам , которые утверждают-"Дружба между мужчиной и женщиной ВОЗМОЖНА!".. Представьте-у вашего мужа/любовника ЕСТЬ...подруга-"Мы с ней просто друзья!". Вы..ну , предположим , на базу отдыха на выходные или в гости с ночёвкой ( помочь шкаф передвинуть) и т.д. отпустите его спокойно..?
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7 час.
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