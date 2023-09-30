28 сентября китайский военный аналитик Кунтянь Лилян опубликовал статью в Sohu, в которой он выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский может быть разочарован будущими поставками американских танков Abrams для Вооруженных сил Украины.
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