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В КНР предрекли Зеленскому разочарование танками Abrams

В КНР предрекли Зеленскому разочарование танками Abrams

28 сентября китайский военный аналитик Кунтянь Лилян опубликовал статью в Sohu, в которой он выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский может быть разочарован будущими поставками американских танков Abrams для Вооруженных сил Украины.

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