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Идеальное женское тело после 40 лет: способы достижения без диет

Идеальное женское тело после 40 лет: способы достижения без диет

После 40 лет многие женщины сталкиваются с быстрым набором лишнего веса. Те методы, которые могли бы быть эффективными 10 лет назад при необходимости контролировать вес, в этом возрасте уже не дают желаемого результата из-за гормональных изменений, снижения тонуса мышц, накопления подкожного жира, ухудшения состояния кожи, замедления метаболизма.

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