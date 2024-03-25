Идеальное женское тело после 40 лет: способы достижения без диет

После 40 лет многие женщины сталкиваются с быстрым набором лишнего веса. Те методы, которые могли бы быть эффективными 10 лет назад при необходимости контролировать вес, в этом возрасте уже не дают желаемого результата из-за гормональных изменений, снижения тонуса мышц, накопления подкожного жира, ухудшения состояния кожи, замедления метаболизма.
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