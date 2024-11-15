Жители Курской области подготавливают дрова для участников СВО

<p style="text-align:justify"><strong>С начала ноября сотрудники Минприроды, работники администрации муниципальных образований, представители лесничеств и лесхозпредприятий проводят санитарную рубку леса, благодаря которой удается снабдить дровами на зиму наших защитников.
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