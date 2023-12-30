Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Е Ва
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Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили?

Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили?

Да-а, а пострадавших могло ведь было быть намного больше.

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Комментарии
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Виктор Пермяков
После выборов президента, при формировании нового правительства, хотелось бы, что бы всех этих министров, угробивших культуру, образование, медицину и т.д, послали бы подальше от управления государством. Хотя президент не раз говорил &quot;а где кадры взять?&quot;
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10 час.
Ирина Богданова
Сколько можно обсуждать этих недоумков?!!! Надоело!!!
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10 час.
Сергей Самойлов
Местами поменяют кресла у чиновников просто и все как обычно останется
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6 час.

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