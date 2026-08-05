Украинский депутат Александр Дубинский подключился к заседанию Рады из СИЗО

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который находится под подозрением в государственной измене, смог принять участие в заседании налогового комитета парламента, подключившись к нему из следственного изолятора.
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