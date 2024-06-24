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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Лаунчер для “народных” игр Hydra получил масштабное обновление с поддержкой р...

Лаунчер для “народных” игр Hydra получил масштабное обновление с поддержкой р...

Лаунчер для “народных” игр Hydra получил масштабное обновление с поддержкой русского языка и профилямиБуквально месяц назад мы писали о весьма амбициозном лаунчере Hydra, предназначенном исключительно для запуска “народных” игр.

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