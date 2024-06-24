Лаунчер для “народных” игр Hydra получил масштабное обновление с поддержкой р...

Лаунчер для “народных” игр Hydra получил масштабное обновление с поддержкой русского языка и профилямиБуквально месяц назад мы писали о весьма амбициозном лаунчере Hydra, предназначенном исключительно для запуска “народных” игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)