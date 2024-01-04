Страна и люди
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Страна и люди

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«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

Сообщения о нападениях мигрантов на участников СВО (эти нападения уже не раз заканчивались тяжёлыми увечьями и даже гибелью наших бойцов), об изменниках, шпионящих в пользу врага и просто негодяях, пытающихся дискредитировать Россию и её армию, давно стали рутиной.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Да кто ж поручится, что эти отмороженные из штрафбата не дезертируют или не побегут сдаваться? А не лучше ли их лет 7-10 на лесоповал или на урановые рудники, а потом плетьми гнать вон из России?
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