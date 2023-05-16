Новосибирские ученые создали детектор для поиска частиц темной материи во Вселенной

Специалисты новосибирского Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали детектор на основе аргона, с помощью которого можно искать частицы темной материи Вселенной, в сообщении научного института, опубликованном 16 мая.