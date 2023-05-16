Журнал «Профиль»

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Новосибирские ученые создали детектор для поиска частиц темной материи во Вселенной

Новосибирские ученые создали детектор для поиска частиц темной материи во Вселенной

Специалисты новосибирского Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали детектор на основе аргона, с помощью которого можно искать частицы темной материи Вселенной, в сообщении научного института, опубликованном 16 мая.

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