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Омаров впервые искренне высказался о свадьбе Бородиной с Сердюковым

Омаров впервые искренне высказался о свадьбе Бородиной с Сердюковым

Бизнесмен рассказал, как относится к тому, что его экс-супруга в этом году снова выйдет замуж. Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили вместе шесть лет Социальные сетиПока Ксения Бородина выбирает свадебное платье и продумывает детали церемонии, ее экс-муж Курбан Омаров дал первый комментарий о грядущем торжестве.

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