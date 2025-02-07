Омаров впервые искренне высказался о свадьбе Бородиной с Сердюковым

Бизнесмен рассказал, как относится к тому, что его экс-супруга в этом году снова выйдет замуж. Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили вместе шесть лет Социальные сетиПока Ксения Бородина выбирает свадебное платье и продумывает детали церемонии, ее экс-муж Курбан Омаров дал первый комментарий о грядущем торжестве.