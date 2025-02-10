ИИ DeepSeek внедряется в крупнейшие телеком-сети Китая

Три крупнейших телекоммуникационных оператора Китая интегрировали в свои сети модель большого языка DeepSeek (официальный сайт) с открытым исходным кодом, сообщило в субботу Министерство промышленности и информационных технологий, главный отраслевой регулятор страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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