Фильм RTД о военкорах получил приз фестиваля документального кино «Россия»

Документальный фильм RTД о работе военкоров в ходе специальной военной операции завоевал приз за операторское мастерство XXXIV Открытого фестиваля документального кино «Россия», который прошёл в Екатеринбурге.
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