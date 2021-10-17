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Chisinau International Marathon — спортивный праздник для всех!

Chisinau International Marathon — спортивный праздник для всех!

Cегодня, 17 октября, в столице проходит Chisinau International Marathon - самый масштабный забег в Молдове, который включает категорию Marathon for All! Это значит, что самом большом забеге Молдовы смогут принять учасчтие и спортсмены-колясочники.

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