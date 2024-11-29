Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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