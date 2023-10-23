Пенсионерка и третьеклассники из Братска собрали посылки для участников СВО

Для защитников в зону СВО третьеклассники из братской школы № 32 написали письма с добрыми пожеланиями солдатам, а знаменитая бабушка Валя – Сухачева Валентина Александровна — связала носки и варежки для бойцов.
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