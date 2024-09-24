Тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передаст свой интеллект ребенку Юлия ЧелкановаНа протяжении многих лет ученые пытались разгадать одну из самых интригующих загадок генетики — вопрос о том, как наследуются интеллектуальные способности.