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В Бобруйске налоговая выявила трех самозанятых парикмахеров, не плативших единый налог.

В Бобруйске налоговая выявила трех самозанятых парикмахеров, не плативших единый налог.

Фото носит иллюстративный характер.Инспекция МНС по городу Бобруйску провела тематические оперативные проверки, направленные на выявление физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию парикмахерских услуг без уплаты единого налога.

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