Челябинск, Пермь и Новосибирск. Куда можно будет улететь из Барнаула по дешёвым билетам в 2023 году Из бюджета на перевозки выделят 119 миллионов Росавиация может выделить около 119 миллионов рублей на субсидирование рейсов из Барнаула в 2023 году.