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Челябинск, Пермь и Новосибирск. Куда можно будет улететь из Барнаула по дешёвым билетам в 2023 году

Челябинск, Пермь и Новосибирск. Куда можно будет улететь из Барнаула по дешёвым билетам в 2023 году Из бюджета на перевозки выделят 119 миллионов Росавиация может выделить около 119 миллионов рублей на субсидирование рейсов из Барнаула в 2023 году.

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