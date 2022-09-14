ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на четырнадцатое сентября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1138 =Абстрактная живопись - наиболее благоприятный способ прохождения опыта творения и разрушения =Беспокойство безжалостно давит вас в своих тисках, убивает вашу радость, лишает вас мира и ограничивает вашу свободу =Ваше подсознание сможет ответить на большинство вопросов, если вы научитесь спокойно ждать ответа = "Вселенная - это просто частичное проявление вашей неограниченной способности превращаться" = "Всё, что вам действительно будет необходимо, появится само собой, буквально вырастет перед вами из-под земли" =Вы – это авангард Человечества, и на вас лежит огромная ответственность за всё, что происходит сейчас на Земле! = Главное, "Энергии дня" могут чётко показать вам, ЧТО нужно изменить, чтобы быть более эффективными = Главный смысл веры заключается не в том, чтобы слепо верить во что-то, а чтобы верить, развиваясь ="Даже при серьёзной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое.