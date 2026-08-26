Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 774 подписчика

Депутат Аксененко исключил смягчение требований к ипотечникам в 2027 году

Депутат Аксененко исключил смягчение требований к ипотечникам в 2027 году

Снижение ставок по ипотеке не отменяет требований банков к заемщикам. В 2027 году кредитные организации продолжат смотреть на доход россиян, их кредитную историю, долги и размер первоначального взноса, заявил «Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии