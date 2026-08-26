Депутат Аксененко исключил смягчение требований к ипотечникам в 2027 году

Снижение ставок по ипотеке не отменяет требований банков к заемщикам. В 2027 году кредитные организации продолжат смотреть на доход россиян, их кредитную историю, долги и размер первоначального взноса, заявил «Газете.
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