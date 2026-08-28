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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Разработчики ИИ в России выступили против выплат за обучение на авторском контенте

Разработчики ИИ в России выступили против выплат за обучение на авторском контенте

Разработчики ИИ в России выступили против выплат за обучение на авторском контенте и обязательной маркировки сгенерированного контента, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Альянса в сфере ИИ (входят «Сбер», «Яндекс», VK, МТС, «Билайн», Т-банк, «Газпром нефть» и другие) председателю комитета Госдумы Крашенинникову.

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