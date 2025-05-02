Если партнер возвращается с пробежки и сияет розовым — возможно, это не кардио. Стартап RAW анонсировал устройство, которое обещает перевернуть мир недоверия: «умное кольцо верности» для выявления измен.
Инженеры придумали "Кольцо верности", которое выдает измену цветом. Как оно работает
Комментарии
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ВераВерная
Вы под наркозом мне его приклеите?
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12 час.
Daddy Bo
Ну да. Это как ходить и всё время выдыхать исключительно через "трубочку", чтобы всем было ясно видна степень твоей алкоголизации. Или приёма кефира или кваса. Или приёма сердечных средств. Или яблочного сока. Впрочем, какая разница чего: главное, чтобы сработало и показало. И обвинить как виноватого. Это я уже и про это "волшебное кольцо"... .
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10 час.
ВераВерная
Прочтите мой первый комментарий.
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7 час.
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