Инженеры придумали "Кольцо верности", которое выдает измену цветом. Как оно работает

Daddy Bo

Ну да. Это как ходить и всё время выдыхать исключительно через "трубочку", чтобы всем было ясно видна степень твоей алкоголизации. Или приёма кефира или кваса. Или приёма сердечных средств. Или яблочного сока. Впрочем, какая разница чего: главное, чтобы сработало и показало. И обвинить как виноватого. Это я уже и про это "волшебное кольцо"... .