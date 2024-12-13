"Виноваты все": Иноземные повара довели до закрытия ресторанов. Роспотребнадзор закрыл 2 ресторана «Моремании» в Москве

Александр Шипилов Так все проверки запрещены, только по графику и с предупреждением, что завтра к ним приедет потребнадзор и др...

ИИ Иван Иванов Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..