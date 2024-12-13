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"Виноваты все": Иноземные повара довели до закрытия ресторанов. Роспотребнадзор закрыл 2 ресторана «Моремании» в Москве

"Виноваты все": Иноземные повара довели до закрытия ресторанов. Роспотребнадзор закрыл 2 ресторана «Моремании» в Москве

Avia.pro - СМИ «Моремания»: как популярный ресторан оказался в центре скандала из-за антисанитарии? Ресторан — место, куда мы приходим за вкусной едой и приятными впечатлениями.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Так все проверки запрещены, только по графику и с предупреждением, что завтра к ним приедет потребнадзор и др...
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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9 час.
Silver Kont
Да не ходите вы в точки общепита, где работают черножопые бесхвостые ишаки, покупающие медкнижки, и работающие, как у них в кищляках заведено.... Которые после туалета не моют руки, не делают дезинфекцию инвентаря и оборудования.... Тогда и черножопые слиняют, и здоровья будет больше.....
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9 час.

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