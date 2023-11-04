Politico: В США задумались о наказании Израиля

По данным издания Politico, в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки демократы рассматривают возможные меры для «наказания» Израиля, если он продолжит наносить удары по территории сектора Газа.
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