Миллион украинцев для горнила спецоперации

Геноцид собственного народа Призвать в армию 1 млн собственных граждан, чтобы продолжить бессмысленное и кровавое противостояние с союзными силами на востоке страны? Не что иное, как геноцид собственного народа – преступление против Украины.
Геноцид собственного народа Призвать в армию 1 млн собственных граждан, чтобы продолжить бессмысленное и кровавое противостояние с союзными силами на востоке страны? Не что иное, как геноцид собственного народа – преступление против Украины.
Свежие комментарии