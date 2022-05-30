Страна и люди

9 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ....  ствольная артиллерия - это Бог войны ...Специальная военн...
  • Павел К
    Неужели нет денег для подкупа, что бы вывезли кровавого пастора на Донбасс?«Резать русню». Т...
  • Павел К
    Что ж, блок нато, у вас развязаны руки, у нас развязаны чехлы с орудий и ракет.  Вы только потом свои развязанные рук...УКРАИНА: НОВОСТИ ...

Миллион украинцев для горнила спецоперации

Миллион украинцев для горнила спецоперации

Геноцид собственного народа Призвать в армию 1 млн собственных граждан, чтобы продолжить бессмысленное и кровавое противостояние с союзными силами на востоке страны? Не что иное, как геноцид собственного народа – преступление против Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх