Врач объяснил, чем опасно игнорирование лечения апластической анемии

Легкие случаи недуга часто проходят самостоятельно Легкие случаи апластической анемии проходят самостоятельно, но умеренно-тяжелые случаи требуют лечения, сообщил РИАМО руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.
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