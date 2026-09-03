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Верховный суд определит границы ответственности владельцев брошенного бизнеса

Верховный суд определит границы ответственности владельцев брошенного бизнеса

Верховному суду предстоит определить, при каких обстоятельствах миноритарный участник может быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам фактически прекратившей работу компании.

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