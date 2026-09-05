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Царьград

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Burning Man подтвердил смерть участника из-за критического состояния

Burning Man подтвердил смерть участника из-за критического состояния

На фестивале Burning Man в Неваде погиб участник, возрастом 50-60 лет. Организаторы подтвердили его смерть в центре экстренной помощи.

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