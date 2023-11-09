«Запрет на ввоз алмазов из РФ подставит под риск весь кластер Бельгии»

Возможный запрет на ввоз российских алмазов в Евросоюз в рамках 12-го пакета может пагубно отразиться на экономике Бельгии, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.