Власти Венгрии: действия Украины могут привести к дефициту нефти уже в сентябре Украина блокирует транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Власти Венгрии: действия Украины могут привести к дефициту нефти уже в сентябре Украина блокирует транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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