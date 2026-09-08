Euractiv: ФРГ и Франция помешали Каллас создать оборонный совет ЕС

Франция и Германия выступили против плана главы евродипломатии Каи Каллас создать группу из ведущих экспертов для выработки идей по развитию военной политики Евросоюза.
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