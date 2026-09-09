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Царьград

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МИД Туркменистана обсудил развитие партнерства в формате "C5+1"

МИД Туркменистана обсудил развитие партнерства в формате "C5+1"

В среду на сайте МИД Туркменистана сообщается о заседании Секретариата "C5+1". Участники обсудили развитие партнерства Центральной Азии и США, реализацию договоренностей и подготовку мероприятий по расширению взаимодействия в ключевых сферах.

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