Суд отклонил три уголовных обвинения против Майлза Бриджеса

Верховный суд округа Мекленбург (Северная Каролина) во вторник отклонил три уголовных обвинения против форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса из-за «недостаточного количества доказательств для оправдания судебного преследования».
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