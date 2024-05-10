Запад превратил Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти: главное за сутки

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине, силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву, в нескольких украинских городах прогремели взрывы.
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