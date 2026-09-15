Парадный транспортер для эмира

Часть II. Боевой автобус Как гласит старинная американская легенда, в 50-х годах прошлого века представители военного ведомства США обратились к инженерам «Kaiser Willys Division» с просьбой разработать надежный среднеразмерный автомобиль для небольших боевых групп, ведущих разведку или проводящих различные рейдовые операции.