Парадный транспортер для эмира

Часть II. Боевой автобус Как гласит старинная американская легенда, в 50-х годах прошлого века представители военного ведомства США обратились к инженерам «Kaiser Willys Division» с просьбой разработать надежный среднеразмерный автомобиль для небольших боевых групп, ведущих разведку или проводящих различные рейдовые операции.
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