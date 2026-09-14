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Культуромания

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Поэт-фронтовик Сергей Лобанов рассказал о роли поэзии на СВО

Поэт-фронтовик Сергей Лобанов рассказал о роли поэзии на СВО

Ветеран специальной военной операции на Донбассе (СВО), поэт-фронтовик и член Союза писателей России Сергей Лобанов принял участие в работе «Литературной гостиной» Российского общества «Знание» на Международном фестивале молодежи.

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