В ДНР перехватили британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80 в Новоазовском районе на юге ДНР.
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