All the artists refused to be "the opening act" on the tour of the British singer in protest

All the artists whose performances were scheduled " to open" before each of the concerts of the British singer, actor, producer and songwriter Ed Sheeran as part of the American Loop tour refused to go on stage.
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