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The Eurasia Daily news agency

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All the artists refused to be "the opening act" on the tour of the British singer in protest

All the artists refused to be "the opening act" on the tour of the British singer in protest

All the artists whose performances were scheduled " to open" before each of the concerts of the British singer, actor, producer and songwriter Ed Sheeran as part of the American Loop tour refused to go on stage.

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