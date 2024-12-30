Анализ крови выявляет рак груди на самой ранней стадии с точностью 98%

Рак молочных желез остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин. Существующие методы скрининга на рак груди включают ультразвуковое обследование, рентген, а также биопсию ткани при подозрении на злокачественную опухоль.
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