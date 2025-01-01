Косачев: нанести стратегическое поражение России невозможно

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поделился своими ожиданиями от 2025 года. Он подчеркнул, что Запад в этом году окончательно поймет, что нанести поражение РФ, тем более стратегическое, невозможно, с Россией придется договариваться на равных.
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