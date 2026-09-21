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Включил DLSS 5, а через 5 минут GeForce RTX 5080 умерла. Пользователь Reddit рассказал свою историю знакомства с технологией

Включил DLSS 5, а через 5 минут GeForce RTX 5080 умерла. Пользователь Reddit рассказал свою историю знакомства с технологией

Карту заменили по гарантии Пользователь Reddit под псевдонимом wax469 рассказал о том, как запуск DLSS 5 привёл к выходу из строя его новенькой видеокарты GeForce RTX 5080.

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