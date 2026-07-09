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Кулинария>Просто смешай муку с майонезом!

Просто смешай муку с майонезом Для теста: Мука Майонез  разрыхлитель Начинка : Картофель 2-3 шт Лук 1 Слив масло 40-50гр Шпроты Выпекаем при 180 гр 50-55 мин Приятного аппетита Ингредиенты: Первый рецепт: Мука 350 грамм.

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