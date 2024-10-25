Жителю Светогорска в лифте перерезали горло. Мужчина истошно кричал и звал на помощь. В ночь на 24 октября очевидец через 112 вызвал полицию.
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Жителю Светогорска в лифте перерезали горло. Мужчина истошно кричал и звал на помощь. В ночь на 24 октября очевидец через 112 вызвал полицию.