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Эдуард Латыпов: «Хотел удержать первое место, но в стрельбе были ошибки. Первая часть стрельбы была вообще плохая, в конце немного реабилитировался»

Латыпов допустил четыре промаха и занял третье место. Во вчерашнем спринте он победил.  «С четырьмя промахами можно забраться в топ-3, но не очень хорошо.

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