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Хоккеист Яковлев: современный хоккей стал быстрее, ушли габаритные спортсмены

Хоккеист Яковлев: современный хоккей стал быстрее, ушли габаритные спортсмены

Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.

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