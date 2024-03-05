Хоккеист Яковлев: современный хоккей стал быстрее, ушли габаритные спортсмены

Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.
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